Johnny Depp (62) hat sich bei der Dior-Show im Rahmen der Paris Fashion Week gezeigt. An seiner Seite in der ersten Reihe saß niemand Geringeres als Brigitte Macron (72), die Ehefrau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47). Für den Hollywoodstar war es die erste Teilnahme an der prestigeträchtigen Modewoche in der französischen Hauptstadt seit mehr als 30 Jahren, wie das Magazin "People" zusammenfasst.