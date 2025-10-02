Nach mehr als drei Jahrzehnten kehrte Johnny Depp zur Pariser Fashion Week zurück. Bei der Christian Dior Show saß der Hollywoodstar in der ersten Reihe neben Frankreichs First Lady Brigitte Macron. Die beiden wirkten sichtlich gut gelaunt.

Johnny Depp (62) hat sich bei der Dior-Show im Rahmen der Paris Fashion Week gezeigt. An seiner Seite in der ersten Reihe saß niemand Geringeres als Brigitte Macron (72), die Ehefrau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47). Für den Hollywoodstar war es die erste Teilnahme an der prestigeträchtigen Modewoche in der französischen Hauptstadt seit mehr als 30 Jahren, wie das Magazin "People" zusammenfasst.

Der "Fluch der Karibik"-Star erschien in lässigem Business-Casual-Look zur Show des französischen Luxuslabels. Er trug eine graue Jacke über einem dunkelgrün karierten Hemd, kombinierte dazu eine dunkle Jeans mit Umschlag, die den Blick auf seine Stiefel freigab. Eine Sonnenbrille und ein Einstecktuch rundeten seinen Auftritt ab. Sein Haar verbarg der Schauspieler größtenteils unter einem anthrazitfarbenen Fedora.

Brigitte Macron präsentierte sich in einem blauen Blazer mit Jeans, passend zu ihrer Lady-Dior-Tasche. Die beiden wirkten bestens gelaunt, als sie sich für ein gemeinsames Foto Arm in Arm positionierten.

Erste Dior-Show trotz jahrelanger Partnerschaft

Es war Medienberichten zufolge Depps erste Teilnahme an einer Dior-Modenschau - und das, obwohl er bereits seit einem Jahrzehnt das Gesicht des Herrendufts Dior Sauvage ist. Die Partnerschaft zwischen dem Schauspieler und dem Modehaus begann 2015, als Depp zum Testimonial für den Duft wurde. Im Jahr 2023 verlängerte er seinen Vertrag mit einem Deal über mehr als 20 Millionen Dollar, wie "Variety" damals berichtete. Damit handelte es sich um den größten Vertrag in der Geschichte von Herrendüften - zuvor hielt Robert Pattinson (39) mit einem zwölf Millionen Dollar schweren Deal mit Dior den Rekord.

Zuletzt war Johnny Depp in den 1990er Jahren bei der Paris Fashion Week - damals wurde er bei einer Party mit Kate Moss (51) fotografiert. Vor der diesjährigen Dior-Show hatte Depp bereits am 20. September einen Zwischenstopp bei der Stella-McCartney-Präsentation eingelegt.

Rückkehr ins Rampenlicht nach turbulenten Jahren

Für Depp markiert die Teilnahme an der Paris Fashion Week einen weiteren Schritt zurück ins Rampenlicht. Der Schauspieler genießt derzeit ein ruhigeres Leben, nachdem fünf turbulente Jahre von seinem explosiven Rechtsstreit mit Ex-Frau Amber Heard (39) dominiert wurden.