Bei "GNTM" kämpfen die Frauen um die ersten Modeljobs. Die bisher nicht wirklich in Erscheinung getretene Marlene räumt gleich zwei Jobs ab und kommt mehrmals in die engere Auswahl. Daphne und Aurélie ergattern den begehrtesten Job für die "Sports Illustrated"-Bikini-Ausgabe.
Nachdem die Männer am Vortag bei "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) die ersten Jobs ergatterten, sind am Donnerstag die Frauen an der Reihe. Am ersten Tag stehen gleich drei Castings an - das erste beim Brautmode-Label "Kaviar Gauche". Zur Probe in ein Hochzeitskleid schlüpfen dürfen vier Models. Den Job holt sich - genau wie kurz zuvor bei den Männern - auch hier eine Frau, die bisher noch wenig Sendezeit bei "GNTM" bekam: Daphne (24) hat ecuadorianische Wurzeln und findet, "GNTM" braucht "mehr Latinas und mehr Fuego". Sie freut sich: "Den allerersten Job als 'Curvy-Model' zu ergattern, ist für mich eine große Ehre".