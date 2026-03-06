Bei "GNTM" kämpfen die Frauen um die ersten Modeljobs. Die bisher nicht wirklich in Erscheinung getretene Marlene räumt gleich zwei Jobs ab und kommt mehrmals in die engere Auswahl. Daphne und Aurélie ergattern den begehrtesten Job für die "Sports Illustrated"-Bikini-Ausgabe.

Nachdem die Männer am Vortag bei "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) die ersten Jobs ergatterten, sind am Donnerstag die Frauen an der Reihe. Am ersten Tag stehen gleich drei Castings an - das erste beim Brautmode-Label "Kaviar Gauche". Zur Probe in ein Hochzeitskleid schlüpfen dürfen vier Models. Den Job holt sich - genau wie kurz zuvor bei den Männern - auch hier eine Frau, die bisher noch wenig Sendezeit bei "GNTM" bekam: Daphne (24) hat ecuadorianische Wurzeln und findet, "GNTM" braucht "mehr Latinas und mehr Fuego". Sie freut sich: "Den allerersten Job als 'Curvy-Model' zu ergattern, ist für mich eine große Ehre".

Das zweite Casting - eine Sportstrecke mit Handball im Fokus, schnappt sich Anna (22). Für die weiteren Kandidatinnen geht es direkt weiter zu High-Fashion-Designer Dawid Tomaszewski (45), der gestern für seine Kampagne bereits Luis (24) von den Männermodels aussuchte. Nun braucht er noch zwei Frauen.

Beim Casting treffen die Frauen auf "GNTM"-Männer

Im Warteraum treffen die Kandidatinnen überraschend auf die drei Männer, die Tomaszewski in die engere Auswahl nahm. "Die sind alle drei schön anzusehen", so Lola (19). Merret (20) lacht: "Mein erster Gedanke war: 'Wen von denen finde ich am geilsten?' Aber darum geht's ja hier nicht". Das Rennen beim Job machen auch hier zwei bisher in der Sendung eher unscheinbare Models: Marlene (19), die schon beim Brautmode-Label in die engere Auswahl kam, und Julia (25), die bisher in der Sendung noch nicht aufgefallen war.

Am nächsten Tag geht's zum Casting beim Modemagazin "Sleek". Es winkt eine Modestrecke auf bis zu zehn Seiten. Marlene, die bereits zweimal in die engere Auswahl kam und auch einen Job ergatterte, kommt auch jetzt wieder mit drei weiteren Models in die engere Wahl. Ein Booster für ihr Selbstbewusstsein: "Das muss ja wirklich was heißen. Ich bin gewollt von den Kunden und das nicht ohne Grund". Sie bekommt Recht und ergattert sich auch diesen Job. Sie kann ihren Erfolg kaum fassen: "Ich arbeite doch eigentlich in einem Café und mache Kaffee-Herzen!"

Wer schafft es in die "Sports Illustrated"-Bikini-Ausgabe?

Das letzte Casting ist das begehrteste: Alle wollen zu "Sports Illustrated". Das Magazin sucht zwei Models für die neue, legendäre Bikini-Ausgabe. Außerdem winkt "ein Flug in die Sonne". Doch ausgerechnet beim wichtigsten Casting passiert den Mädchen ein grober Patzer. Die Gruppe hat sich in Berlin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln verfahren.

"Ich habe mich ganz auf die drei Berliner Kandidatinnen verlassen, die sollten sich doch auskennen", weist Anika (26) die Schuld von sich. Vier der Models springen kurzerhand in ein Taxi, statt weiter herumzuirren und kommen als erstes an, doch auch sie sind zu spät. "Zu spät kommen ist der Beweis, dass sich der Kunde nicht auf dich als Model verlassen kann", urteilt Heidi Klum (52).

Als die anderen Kandidatinnen schließlich mit einer ganzen Stunde Verspätung ankommen, ist die Stimmung schlecht. "Wir haben die bösen Blicke gespürt und niemand hat mit uns geredet", so Lara (19), die ein Taxi nahm. "Richtig asozial", regt sich Nana (24) auf. "Das zeigt, dass die keine Teamplayer und selbstsüchtig sind". Doch Julia (25) findet: "Jede will diesen Job haben. Meine Priorität war es, so schnell wie möglich anzukommen".

Zum Glück nimmt das Team von "Sports Illustrated" die Verspätung diesmal gelassen. Curvy-Model Daphne, die schon den Brautmode-Job angelte, wird als erste fürs Probe-Shooting ausgewählt. "Toller Körper und tolle Ausstrahlung", findet das Team. Auch Anna, die sich bereits den anderen sportlichen Job holte, darf posieren. Genauso wie Aurélie (21), die zwar bereits zweimal in der engeren Auswahl war, aber noch keinen Job ergatterte. Bei Sports Illustrated gewinnt "Latina-Power" - Daphne mit ecuadorianischen und Aurélie mit brasilianischen Wurzeln fliegen für das sexy Shooting in die Türkei.

Den letzten Job schnappt sich Nana: Sie darf eine Schmuckkollektion präsentieren und lässt für das Shooting nicht nur ihre Hüllen fallen, sondern zeigt auch erstmals ihre Haare als Afro.

Mit dem Helm auf den Catwalk

Der Entscheidungs-Catwalk kommt diese Woche im Rennsport-Feeling - und liefert neue Tücken. Die Models müssen nicht nur mit einem Helm laufen, sondern sich auch auf einem sternförmigen, sich drehenden Laufsteg zurechtfinden. Kurz bevor es losgeht, besucht Gast-Juror Jeremy Scott (50) die Models im Backstage-Bereich. Sein Rat an die Frauen: "Bleibt selbstbewusst, bleibt cool - egal, was da draußen passiert". Den "Besten der Besten" verspricht der US-Designer außerdem eine Einladung zur Premiere seiner neuen Show im Berliner Friedrichstadt-Palast.

Die bei den Castings äußerst erfolgreiche Marlene macht den Anfang. Doch der Drehscheiben-Laufsteg bringt sie aus der Ruhe. "Ein bisschen wackelig ist sie", kommentiert Heidi Klum. "Hätte ich diese Woche nicht zwei Jobs bekommen, wäre ich jetzt definitiv am Zittern", so Marlene. Auch Julia strauchelt über ihre eigenen Beine. "Ist das ein Lambada-Tanz?", wundert sich Heidi und sagt nach den ersten paar Kandidatinnen: "Bis jetzt hat mich noch niemand überzeugt".

Besondere Belohnung für die drei Besten

Die erste, die beim Catwalk überzeugt, ist Bianca (46). "Es macht mir extrem viel Spaß, auf dem Runway zu sein", sagt sie. Das sieht auch die Jury: "Sie hält die Pose gut und läuft schön. Das gefällt mir", so Heidi. Jeremy Scott sagt: "Sehr selbstbewusst". Heidi schlägt vor: "Die können wir auf jeden Fall mitnehmen an deinem Event, oder?" "Absolut!", pflichtet Scott ihr bei. Als nächstes überzeugt Aurélie, auch sie wird eine Einladung von Jeremy Scott bekommen. Genauso wie Anna. "Dein Walk war spitzenklasse. Dich nehmen wir mit". Eigentlich wollte der Designer zehn Models zu seiner Eröffnungsshow einladen - Heidi aber sagt nach den Walks: "So viele Tickets brauchen wir gar nicht. Nur drei haben mich wirklich überzeugt".

Als erstes in die nächste Runde bei "GNTM" kommen die vier Frauen, die bei den Castings am erfolgreichsten waren: Daphne, Anna, Marlene und Nana. Julia hat zwar ebenfalls einen Job bekommen, überzeugte aber beim Catwalk nicht - trotzdem darf sie eine Runde weiter. Aurélie, die sich nicht nur den Job bei "Sports Illustrated" schnappte, überzeugte auch beim Catwalk voll und ganz und ist weiter. Genauso wie Bianca, die wie jede Woche einen der besten Walks ablieferte.

Als erstes nachhause schickt Heidi Klum Kandidatin Dilara (23), die beim Catwalk plötzlich den Rückwärtsgang einlegte und einen neuen Weg einschlug. Sie weint bittere Tränen. Auch für Marie (23) ist diese Woche Schluss. Sie nimmt die Niederlage sportlich. "Es war sehr, sehr schön, hier zu sein. Ich bin dankbar und würde es jederzeit wieder tun". Und auch für Stella (21) gibt es kein Foto. "Ich habe das Gefühl, dass du sehr stark überfordert bist mit dieser Aufgabe", so Heidi Klum. Stella erwidert: "Ich werde meinen Weg gehen."