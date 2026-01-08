Das Jahr 2026 beginnt für Fans von "Jackass" mit einem "Paukenschlag": Die Truppe um Johnny Knoxville will schon im Sommer einen fünften Ableger ihrer MTV-Show ins Kino bringen.
Für Fans von "Jackass" startet das Jahr 2026 mit einer Überraschung. Gut vier Jahre nach ihrem angeblich letzten Film "Jackass forever" kehrt die Chaotentruppe um Johnny Knoxville (54) bald ins Kino zurück. Knoxville, der offizielle Account von "Jackass" und die Produktionsfirma Gorilla Flicks brachten auf Instagram einen Post heraus.