Überraschung am zweiten Advent: TSV Merklingen düpiert Tabellenführer Germania Bietigheim

Die TSV-Kicker fügen dem Bezirksliga-Primus mit 2:0 die erst zweite Saisonniederlage zu. Der TSV Münchingen festigt Rang zwei, der TSV Heimsheim kassiert die zweite Pleite in Folge.
„Es ist fast ein schade, dass jetzt Winterpause ist“, meinte Trainer Uwe Eberhard mit einem Schmunzeln nach dem 2:0-Auswärtscoup seines TSV Merklingen beim Klassenprimus Germania Bietigheim. Die Merklinger fügten dem Herbstmeister die erste Heimniederlage sowie die erst zweite Niederlage in der Hinrunde zu und bauten ihre Erfolgsserie aus: In den letzten acht Spielen gab es sieben Siege, dabei holte der TSV 19 von 21 Punkten. Mit 26 Zählern überwintert Merklingen auf dem vierten Rang.