1 Das Parkhaus (links) ist bereits erweitert worden. Ob beim Breuningerland nachgezogen wird, ist jetzt wieder offen. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Der VGH Baden-Württemberg erklärt den Bebauungsplan für das Areal in Ludwigsburg für unwirksam. Ein über Jahre entwickelter Kompromiss ist damit hinfällig. Für die Kläger könnte das Urteil zum Boomerang werden.









Wird das Breuningerland in Ludwigsburg wie geplant vergrößert? Ist das Thema hinfällig? Oder wächst das Einkaufszentrum sogar umfangreicher als gedacht? Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim am Montag stellen sich für das Breuningerland an der A 81 neue, grundlegende Fragen. Das Gericht gab der Normenkontrollklage der Städte Bietigheim-Bissingen und Tamm Recht, die einen 2018 von der Stadt Ludwigsburg gefassten Bebauungsplan angefochten hatten. Der Plan ist damit unwirksam.