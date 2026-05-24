Überraschendes Posting: Schauspielerin Sibel Kekilli hat geheiratet

Sibel Kekilli hält ihr Privatleben konsequent aus der Öffentlichkeit raus - bis jetzt. Denn nun teilte die Schauspielerin auf Instagram ein Bild im Brautkleid.
Sibel Kekilli (45) hat überraschend ihre Hochzeit verkündet. Die frühere "Tatort"- und vielfach ausgezeichnete Schauspielerin veröffentlichte am Samstag ein Instagram-Posting, in dem sie die schöne Nachricht mit einem einzigen Wort teilte. "Mrs." schrieb sie zu einem Bild, das sie von hinten in einem weißen Kleid mit kurzem Schleier in einem Kinosaal zeigt.