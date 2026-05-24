Überraschendes Posting: Schauspielerin Sibel Kekilli hat geheiratet

Sibel Kekilli hält ihr Privatleben konsequent aus der Öffentlichkeit raus - bis jetzt. Denn nun teilte die Schauspielerin auf Instagram ein Bild im Brautkleid.

Sibel Kekilli (45) hat überraschend ihre Hochzeit verkündet. Die frühere "Tatort"- und vielfach ausgezeichnete Schauspielerin veröffentlichte am Samstag ein Instagram-Posting, in dem sie die schöne Nachricht mit einem einzigen Wort teilte. "Mrs." schrieb sie zu einem Bild, das sie von hinten in einem weißen Kleid mit kurzem Schleier in einem Kinosaal zeigt.

Starfrisör Jörg Oppermann - guter Freund der Braut und offenbar auch Hochzeitsgast - gab in seiner Instagram-Story weitere Einblicke in das Fest. "Freue mich so sehr für euch", schrieb Oppermann zu einem Bild, auf dem Kekilli sichtlich glücklich strahlt. Neben ihr steht wohl ihr frisch angetrauter Mann, den sie eigentlich aus der Öffentlichkeit heraushält. Das Paar schneidet auf dem Schnappschuss gerade die mehrstöckige Hochzeitstorte an.

Das Brautkleid der Schauspielerin fiel schlicht und elegant aus: langärmelig, mit tiefem Ausschnitt. Ihr Haar hatte sie straff zu einem Zopf zurückgebunden. Ihr Mann war in dunklen Anzug, weißem Hemd und Krawatte klassisch gekleidet. Rasch sammelten sich unter Kekillis Posting zahlreiche Glückwünsche, auch von Prominenten. Kollegin Bettina Zimmermann (52) betonte: "Ich freue mich so für Dich, für Euch! Herzlichen Glückwunsch!" Sängerin Cassandra Steen (46) drückte ihre Freude mit einer Reihe von Herz-Emojis aus. Moderatorin Susan Atwell (58) schickte ebenfalls "Herzlichen Glückwunsch".

Durchbruch mit "Gegen die Wand"

Sibel Kekilli zählt zu den vielseitigsten deutschen Schauspielerinnen ihrer Generation. Den Durchbruch schaffte sie 2004 mit Fatih Akins Berlinale-Siegesfilm "Gegen die Wand". Für diese Rolle erhielt sie den Deutschen Filmpreis, ebenso wie für "Die Fremde" (2010). Auch international konnte sie Fuß fassen: In der HBO-Erfolgsserie "Game of Thrones" spielte sie die Rolle der Shae und wurde damit einem weltweiten Publikum bekannt. Von 2010 bis 2017 war sie zudem im Kieler "Tatort" zu sehen, an der Seite von Axel Milberg (69).