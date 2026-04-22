2010 verlor Menowin Fröhlich das "DSDS"-Finale. 16 Jahre später ist er zurück: Ausgangspunkt war seine 17-jährige Tochter, die beim Casting kein Recall-Ticket erhielt. Spontan griff Menowin selbst zum Mikrofon und steht nun in den Liveshows. Sein Comeback sorgt für rege Diskussionen.
Wenn die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" Menowin Fröhlich (38) zurück auf die große Bühne holt, ist das mehr als eine bloße Casting-Überraschung. Es ist natürlich auch ein klein wenig der Versuch, eine alte, nie wirklich abgeschlossene Geschichte neu zu erzählen. Zur Erinnerung: Der heute 38-Jährige stand bereits 2010 im Finale und verlor damals gegen Mitstreiter Mehrzad Marashi (45). Dass er nun erneut in den Liveshows (ab 28. April bei RTL und RTL+) auftaucht, verleiht der aktuellen Staffel einen Nostalgie-Effekt, den RTL sichtbar nicht dem Zufall überlässt.