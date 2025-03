Überraschender Tod mit 55 Jahren: Jede Sekunde vermissen: Peter Plate verabschiedet sich von AnNa R.

"Was für fantastische Zeiten wir hatten". Nach dem unerwarteten Tod von Rosenstolz-Sängerin AnNa R. verneigt sich ihr Bandkollege Peter Plate. Und erinnert sich nicht nur an ihr erstes Treffen.

Nach dem unerwarteten Tod von Rosenstolz-Sängerin AnNa R. hat sich nun ihr Bandkollege Peter Plate (57) zu Wort gemeldet. Auf seiner Instagram-Seite und dem offiziellen Account von Rosenstolz postete er einen ausführlichen Text. Darin erinnert sich der Sänger an den ersten gemeinsamen Abend, den er "niemals vergessen" werde: "Wir tranken Schaumwein, du erzähltest mir, du wolltest Jazzsängerin werden, und ich wollte Popmusik machen".

Noch in dieser Nacht haben sie zusammen einen Song aufgenommen, erzählt Plate. "Ich war hingerissen von deiner Stimme, von deiner Art zu singen, von deiner Gabe, jedes unserer Lieder in die schönsten Farben zu hüllen".

"Was für fantastische Zeiten wir hatten"

"Was für fantastische Zeiten wir hatten", schwärmt Peter Plate weiter. "Wir haben so viel gelacht, auch geweint. Wir hielten uns fest und ließen uns los, als es an der Zeit war". Rosenstolz hatten sich 1991 in Berlin-Friedrichshain gegründet, ein Jahr später veröffentlichten sie ihr erstes Album. 2012 kündigten die beiden eine kreative Pause an. Danach veröffentlichte das Duo nur noch 2018 den Song "Wenn es jetzt los geht", den es aber schon vor der Bandpause aufgenommen hatte.

Nach dem Ende ihrer gemeinsamen aktiven Zeit blieben Peter Plate und AnNa R. offenbar in Kontakt. "Erst vor zwei Wochen habe ich dir geschrieben, dir zu deinem neuen Job als Poetikdozentin gratuliert - und mich von Herzen mit dir gefreut", schreibt Plate.

"Rosenstolz, das waren du und ich"

"AnNa, du wirst mir so fehlen", so Peter Plate weiter. "Mein ganzes Leben, meine Jahre in Berlin - all das war mit dir verbunden. Rosenstolz war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Rosenstolz, das waren du und ich. Und jetzt bist du nicht mehr da."

"Ich werde dich jede Sekunde vermissen", schließt Peter Plate seinen Nachruf. "Danke für alles. Ich hoffe, du sitzt irgendwo auf einer Berliner Wolke - und es geht dir gut".

Früher am Tag hatte der offizielle Instagram-Account von AnNa R. das "plötzliche, unerwartete Lebensende" der Sängerin bekannt gegeben. Eine Todesursache nannte der Beitrag nicht.