Überraschender Red-Carpet-Auftritt: Madonna mit Töchtern bei Premiere von Deadpool & Wolverine

Madonna und zwei ihrer Töchter haben die Filmpremiere von "Deadpool & Wolverine" besucht. Für den überraschenden Auftritt wählte sie einen eleganten Look in Schwarz. Dem Actionfilm lieh sie ihren Hit "Like a Prayer".

Madonna (65) hat der Premiere von "Deadpool & Wolverine" (2024) einen Überraschungsbesuch abgestattet. Die Pop-Ikone erschien am Montag (22. Juli) mit ihren Zwillingstöchtern Estere und Stella (11) auf dem roten Teppich in New York. Die Sängerin lieh dem Actionfilm ihren Song "Like a Prayer".

Eleganter Auftritt in Schwarz

Für das Event setzte die Musikerin auf ein gänzlich schwarzes Outfit. Sie trug ein kurzgeschnittenes Blazerkleid, zu dem sie eine feine Netzstrumpfhose und elegante Stiefeletten kombinierte. Als Accessoires dienten Netzhandschuhe und einige lange Ketten in Silber. Ihre Adoptivtöchter Estere und Stella waren mit Oversize-Shirts, weiten Hosen und Sneakern legerer gekleidet.

Für ein Foto posierten die drei mit Ryan Reynolds (47) und Hugh Jackman (55). Reynolds spielt in dem Marvel-Blockbuster wie in vorigen Filmen den Antihelden Deadpool, während Jackman erneut in die Rolle des Superhelden Wolverine schlüpft. Am 24. Juli läuft der Blockbuster in den deutschen Kinos an.

Persönlicher Besuch bei Madonna

Um Madonnas Hit "Like a Prayer" für den Film zu gewinnen, war ein Treffen mit der Queen of Pop notwendig. Davon berichteten Reynolds, Jackman und der "Deadpool & Wolverine"-Regisseur Shawn Levy (56) im Gespräch mit "Sirius XM". Reynolds zufolge sei es "eine große Sache" gewesen, sie nach der Lizenz für diesen Song zu fragen, da sie diesen im Speziellen nicht einfach so freigeben würde. Madonna stimmte der Verwendung für die vorgeschlagene Kampfszene jedoch zu.

Neben der Sängerin erschienen weitere prominente Gesichter auf der Veranstaltung. Mitglieder des Casts wie Emma Corrin (28), Morena Baccarin (45), Leslie Uggams (81) und Rob Delaney (47) zeigten sich auf dem Event. Zu Gast waren ebenso Model Gigi Hadid (29), Sängerin Avril Lavigne (39) und *NSYNC. Die Boyband trat ohne Justin Timberlake (43) auf den roten Teppich.