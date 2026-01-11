Überraschender HSV-Abschied: Stefan Kuntz widerspricht schweren Vorwürfen

Der Abschied von HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz war überraschend. Private Gründe wurden genannt. Jetzt stehen schwere Vorwürfe gegen ihn im Raum. Der 63-Jährige wehrt sich.
Der frühere Nationalspieler Stefan Kuntz hat Vorwürfen im Zusammenhang mit seinem plötzlichen Abschied als Sportvorstand des Hamburger SV widersprochen. „Erst einmal möchte ich sagen, dass mich die Vorwürfe hart treffen. Klar ist: Ich weise diese Vorwürfe entschieden zurück!“, hieß es in einem Statement auf dem offiziellen Instagram-Profil von Kuntz. Zuvor hatte die „Bild“ von Anschuldigungen durch HSV-Mitarbeiterinnen gegen den 63-Jährigen berichtet.