Überraschender Auftritt in New Jersey: 15 Jahre nach ihrer Trennung: Joe Jonas und Demi Lovato wieder vereint

15 Jahre nach ihrer kurzen Teenie-Romanze stehen Joe Jonas und Demi Lovato wieder gemeinsam auf der Bühne: Die 32-Jährige überraschte zum Auftakt der Jubiläumstour zum 20. Bandgeburtstag der Jonas Brothers.

Damit hatten die Fans der Jonas Brothers wohl nicht gerechnet: Zum Auftakt ihrer Tour zum 20. Bühnenjubiläum stand plötzlich auch Demi Lovato (32) mit auf der Bühne. Sie war vor 15 Jahren mit Joe Jonas (35) zusammen. Nun feierte das Ex-Paar eine musikalische Reunion - und das freute sogar Lovatos frisch angetrauten Ehemann.

Erinnerungen an ihre "Camp Rock"-Zeit

Joe Jonas startete am 10. August im MetLife Stadium in New Jersey die Jubiläumstour mit seinen Brüdern Kevin (37) und Nick (32). Unerwartete Unterstützung gab es dabei von Demi Lovato, die mit dem Trio die Titel "Wouldn't Change a Thing" und "This Is Me" vom "Camp Rock"-Soundtrack performte.

Lovato und Jonas lernten sich 2007 bei den Dreharbeiten zu dem Disney-Musicalfilm kennen. Im März 2010 machten sie ihre Beziehung öffentlich, doch schon zwei Monate später bestätigte Joe Jonas die Trennung. Die Teenager-Liebesgeschichte sorgte weltweit für Schlagzeilen - nicht zuletzt, weil er sich kurz zuvor von Sängerin Taylor Swift (35) getrennt hatte.

Umarmung auf der Bühne

Mit ihrer Bühnen-Reunion zeigen Demi Lovato und Joe Jonas nun, dass sie sich trotz ihrer gescheiterten Beziehung offenbar gut verstehen. Auf der Bühne umarmten sie sich - bejubelt von den Fans im Stadion und auch von Lovatos Ehemann Jordan "Jutes" Lutes (34). Das Paar hatte erst im Mai geheiratet. Von Eifersucht keine Spur: Der Musiker teilte in seinen Instagram-Storys zahlreiche Clips des Auftritts und schwärmte: "Ich könnte nicht stolzer sein, ich liebe dich so sehr, Baby." Backstage folgte ein inniger Kuss.

Während Demi Lovato ihr Liebesglück gefunden hat, scheiterte Joe Jonas' Ehe. 2019 heiratete er in Las Vegas die britische "Game of Thrones"-Darstellerin Sophie Turner (29), mit der er zwei Töchter hat. Im September 2023 verkündeten beide via Instagram ihre Trennung. Es folgte ein monatelanger Rosenkrieg - unter anderem um das Aufenthaltsrecht der Kinder.