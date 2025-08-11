Überraschender Auftritt in New Jersey: 15 Jahre nach ihrer Trennung: Joe Jonas und Demi Lovato wieder vereint

15 Jahre nach ihrer kurzen Teenie-Romanze stehen Joe Jonas und Demi Lovato wieder gemeinsam auf der Bühne: Die 32-Jährige überraschte zum Auftakt der Jubiläumstour zum 20. Bandgeburtstag der Jonas Brothers.
Damit hatten die Fans der Jonas Brothers wohl nicht gerechnet: Zum Auftakt ihrer Tour zum 20. Bühnenjubiläum stand plötzlich auch Demi Lovato (32) mit auf der Bühne. Sie war vor 15 Jahren mit Joe Jonas (35) zusammen. Nun feierte das Ex-Paar eine musikalische Reunion - und das freute sogar Lovatos frisch angetrauten Ehemann.