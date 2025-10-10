Im neuen Stuttgart-"Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen" ermitteln Richy Müller und Felix Klare im Tod einer einsamen jungen Frau. Eine besondere Rolle übernimmt dabei Pierre M. Krause: Er spielt einen Showmaster in den Träumen des Opfers.

Der nächste "Tatort" aus Stuttgart verspricht nicht nur einen spannenden Kriminalfall, sondern auch einen besonderen Gastauftritt: SWR-Moderator Pierre M. Krause (49) stand für den Sonntagskrimi vor der Kamera. In "Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen" (23. November, 20:15 Uhr im Ersten) spielt er den Moderator einer Fernsehshow.

Pierre M. Krause als Traumobjekt In "Überlebe wenigstens bis morgen" wird der Leichnam einer jungen Frau gefunden, die bereits seit Wochen unentdeckt in ihrer Wohnung liegt. Als die Stuttgarter Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz, gespielt von Richy Müller (70) und Felix Klare (46), die Ermittlungen aufnehmen, stellt sich die Frage: Wieso hat niemand Nelly Schlüter vermisst? Die beiden beginnen, das Leben einer Frau zu rekonstruieren, die Wege aus der Einsamkeit suchte und dabei womöglich ihrem Mörder begegnete.

Der Film arbeitet dabei mit zwei Zeitebenen: Während Nelly in der Gegenwart bereits tot ist, zeigen Rückblenden ihr Leben. Und genau hier kommt Pierre M. Krause ins Spiel. Die von Bayan Layla gespielte Nelly träumt sich in eine glamouröse Fernsehshow hinein, in der sie als umschwärmter Star auftritt. Krause übernimmt die Rolle des Moderators, der sie interviewt. Die Dreharbeiten fanden in den SWR-Studios in Baden-Baden statt, wo Krause normalerweise seine eigenen Formate produziert.

"Pierres Rolle ist klein, aber für die Stimmung des Films und seine Optik sind diese Szenen total wichtig", erklärt der SWR auf Nachfrage von spot on news. Die glitzernden Showszenen bilden ein bewusstes Gegengewicht zu Nellys tatsächlichem Lebensgefühl, das eher dunkel ist.

Krause selbst zeigte sich geehrt

Bereits im Dezember 2023 hatte Pierre M. Krause auf Instagram über seine Rolle berichtet und Bilder aus dem fiktiven Studio geteilt. "Ich durfte eine kleine Rolle im 'Tatort' spielen und fühlte mich geehrt, das mit Bayan Layla zu tun und dabei von Milena Aboyan geführt zu werden", schrieb der Moderator damals zu einem Foto mit der Schauspielerin und der Regisseurin des Films vom Set.

"Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen" aus Stuttgart läuft am 23. November um 20:15 Uhr im Ersten.