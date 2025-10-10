Im neuen Stuttgart-"Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen" ermitteln Richy Müller und Felix Klare im Tod einer einsamen jungen Frau. Eine besondere Rolle übernimmt dabei Pierre M. Krause: Er spielt einen Showmaster in den Träumen des Opfers.
Der nächste "Tatort" aus Stuttgart verspricht nicht nur einen spannenden Kriminalfall, sondern auch einen besonderen Gastauftritt: SWR-Moderator Pierre M. Krause (49) stand für den Sonntagskrimi vor der Kamera. In "Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen" (23. November, 20:15 Uhr im Ersten) spielt er den Moderator einer Fernsehshow.