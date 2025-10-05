Überraschender Auftritt: Herzogin Meghan feiert ihr Debüt auf der Paris Fashion Week

Herzogin Meghan tauchte am Samstagabend erstmals bei der Paris Fashion Week auf. In einem eleganten weißen Ensemble besuchte sie die Balenciaga-Show von Stardesigner Pierpaolo Piccioli. Die US-Amerikanerin unterstützt damit einen langjährigen Weggefährten.
Als Herzogin Meghan (44) am Samstagabend aus ihrem Pariser Hotel tritt, ist die Überraschung perfekt. Zum allerersten Mal in ihrer Karriere besucht die US-Amerikanerin die Paris Fashion Week. Ihr Ziel: die Balenciaga-Show von Stardesigner Pierpaolo Piccioli.