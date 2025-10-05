Überraschender Auftritt: Herzogin Meghan feiert ihr Debüt auf der Paris Fashion Week

Herzogin Meghan tauchte am Samstagabend erstmals bei der Paris Fashion Week auf. In einem eleganten weißen Ensemble besuchte sie die Balenciaga-Show von Stardesigner Pierpaolo Piccioli. Die US-Amerikanerin unterstützt damit einen langjährigen Weggefährten.

Als Herzogin Meghan (44) am Samstagabend aus ihrem Pariser Hotel tritt, ist die Überraschung perfekt. Zum allerersten Mal in ihrer Karriere besucht die US-Amerikanerin die Paris Fashion Week. Ihr Ziel: die Balenciaga-Show von Stardesigner Pierpaolo Piccioli.

Meghan erschien in einem luxuriösen weißen Ensemble aus oversized Cape, Button-Down-Bluse und ausgestellter Hose. Dazu kombinierte sie schwarze spitze Pumps, ihr dunkles Haar trug sie streng zurückgekämmt in einem eleganten Dutt. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie sie vor der Show auf Ex-Vogue-Chefin Anna Wintour (75) trifft.

Langjährige Freundschaft mit Piccioli

Mit dem Besuch unterstützte sie Pierpaolo Piccioli, der kürzlich Creative Director bei Balenciaga wurde. "Über die Jahre hat die Herzogin eine Reihe von Designs von Pierpaolo getragen. Sie haben eng zusammengearbeitet und bei Designs für Schlüsselmomente auf der Weltbühne kollaboriert", erklärte Meghans Sprecher dem "People"-Magazin. Die 44-Jährige bewundere seit langem seine Handwerkskunst und moderne Eleganz.

Vor Meghans Debüt in Paris besuchte sie bereits andere Fashion Weeks. Während ihrer "Suits"-Zeit war sie zwischen 2013 und 2015 regelmäßig bei den Modewochen in New York und Toronto, Kanada. Doch seit sie 2020 mit Prinz Harry (41) vom royalen Leben zurücktrat, besuchte sie keine Fashion Week mehr - bis jetzt.

Vom Laufsteg zur Afterparty - und zurück in die USA

Nach der Show ging der Abend für Meghan weiter. Wie "Mail Online" meldet, lichteten Fotografen sie vor ihrem Hotel in einem komplett schwarzen Outfit ab, offenbar auf dem Weg zu einer Afterparty.

Für die Mutter von Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), die mit ihrere Familie im kalifornischen Montecito lebt, geht es nun zurück in die USA. Bereits kommende Woche reisen sie und Harry nach New York City.

Am 9. Oktober werden beide bei der World Mental Health Day Gala von Project Healthy Minds mit dem "Humanitarians of the Year Award" ausgezeichnet. Die Ehrung würdigt ihr Engagement für Online-Sicherheit und mentales Wohlbefinden. Am 10. Oktober besuchen sie zudem das vierte World Mental Health Day Festival der Organisation, bevor es zurück nach Kalifornien geht.