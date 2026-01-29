Überraschender Anblick: Prinz Daniel von Schweden zeigt sich bei Auftritt im Rollstuhl

Ein neues Instagram-Foto des schwedischen Königshauses sorgte für besorgte Nachfragen: Prinz Daniel sitzt bei einem Termin in einem knallroten Rollstuhl. Die Erklärung ist allerdings harmlos.

Prinz Daniel von Schweden (52) ist eigentlich einer der fittesten Royals Europas. Der ehemalige Fitnesstrainer und Ehemann von Kronprinzessin Victoria (48) zeigt sich oft in Bewegung - ob beim Joggen oder beim Skifahren. Umso größer dürfte der Schreck bei vielen gewesen sein, als das schwedische Königshaus am Mittwochabend ein neues Foto von Daniel auf Instagram veröffentlichte: Es zeigt den Prinzen in einem knallroten Rollstuhl sitzend.

Unter dem Posting häuften sich schnell die besorgten Nachfragen. "Warum sitzt Prinz Daniel im Rollstuhl?", fragte etwa eine Nutzerin. Die Sorge ist nicht ganz unbegründet, schließlich ist Prinz Daniels Krankheitsgeschichte - er erhielt 2009 eine Spenderniere von seinem Vater - den Schweden noch präsent.

Darum sitzt Prinz Daniel plötzlich im Rollstuhl

Doch die Entwarnung folgte prompt. Es handelt sich nicht um ein gesundheitliches Problem, sondern um vollen Einsatz für seine Stiftung "Prins Daniels Fellowship". Während einer zweitägigen Reise durch die Provinz Västernorrland besuchte der Prinz das Unternehmen Permobil in Sundsvall. Die Firma für Mobilitätslösungen präsentierte dort die nächste Generation technischer Hilfsmittel - und Daniel ließ es sich nicht nehmen, die Technik höchstpersönlich im Selbstversuch zu testen.

Volles Programm für Prinz Daniel von Schweden

Die Rollstuhl-Testfahrt war dabei nur ein kleiner Teil einer ambitionierten Reise. Gemeinsam mit einer Delegation aus Jungunternehmern und Wirtschaftsgrößen der Ingenieursakademie (IVA) tourte Prinz Daniel durch den Norden Schwedens, um Innovationen zu fördern.

Dass es dem Prinzen blendend geht, bewiesen die weiteren Aufnahmen des Besuchs. Ob stehend bei einer Führung in der Kunsthalle von Härnösand oder im Gespräch auf der Bühne: Prinz Daniel wirkte gewohnt vital und fokussiert.