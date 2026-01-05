Überraschende Wortwahl: Hat Charlie Hunnam heimlich geheiratet? Freundin nennt er jetzt Frau

Bei den Critics Choice Awards sorgt Charlie Hunnam für Schlagzeilen, als er seine langjährige Partnerin im Interview überraschend als seine "Frau" bezeichnet. Fans fragen sich nun, ob das Paar längst heimlich geheiratet hat.

Charlie Hunnam (45) hat bei den Critics Choice Awards für Schlagzeilen gesorgt, als er seine langjährige Partnerin im Interview auf dem roten Teppich überraschend als "meine Frau" bezeichnete - obwohl bislang keine offizielle Hochzeit bestätigt wurde. Haben die beiden etwa heimlich geheiratet?

Der Schauspieler besuchte gemeinsam mit seiner langjährigen Partnerin Morgana McNelis (42) die Critics Choice Awards, wo er für seine Hauptrolle in "Monster: Die Geschichte von Ed Gein" in der Kategorie Bester Hauptdarsteller in einer Limited Series nominiert war. Während eines Interviews mit ExtraTV wurde er gefragt, wie er und seine Partnerin ins neue Jahr gestartet seien - und Hunnam überraschte in der Antwort mit seiner besonderen Wortwahl.

"Es war schön, wir haben es ruhig gefeiert", erklärte er über die Neujahrsfeierlichkeiten. "Ich mag es immer, das neue Jahr eher am 1. Januar einzuläuten als am 31. Dezember. Also sind meine Frau und ich früh ins Bett gegangen, morgens aufgestanden, haben eine wirklich schöne Wanderung gemacht und sind dann zurückgekommen, um uns ein paar Vorsätze vorzunehmen", sagte der Schauspieler.

Hunnam sprach bereits über die Bedeutung der Ehe für ihn

Hunnam hatte schon 2020 in einem Video, das damals von "TooFab" veröffentlicht wurde, gesagt, dass er sich bereits "irgendwie verheiratet" mit seiner Partnerin fühlt. Für ihn habe dabei nicht die bürokratische Anerkennung, sondern die romantische Seite einer Eheschließung große Bedeutung.

Hunnam und seine Freundin, die Schmuckdesignerin ist, sind bereits seit knapp 20 Jahren zusammen. Der Schauspieler war zuvor von 1999 bis 2002 mit Katharine Towne (47) verheiratet.

Freundin bat ihn, zu Hause nicht wie Serien-Charakter zu reden

Bei der Award-Show bestätigte Hunnam zudem ein kurioses Detail aus der Vorbereitung zum Dreh der neuen "Monster"-Staffel, in der er den Mörder Ed Gein (1906-1984) verkörpert: Seine Freundin bat ihn darum, zu Hause nicht wie der Serien-Charakter zu sprechen.

"Ja, sie hat mich gebeten damit aufzuhören", erklärte Hunnam während eines Interviews bei dem Event, wie das "People"-Magazin berichtet. "Ich bin die ganze Zeit in die Rolle hineingeschlüpft und sie sagte: 'Mann, du musst mit dieser Stimme aufhören'", gab Hunnam zu.

Noch keine offizielle Bestätigung der Hochzeit

Hunnam und McNelis halten ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Dass Hunnam nun von seiner "Frau" sprach ist zwar auffällig, eine offizielle Bestätigung einer Hochzeit liegt jedoch noch nicht vor. Beide legen großen Wert auf ihre Privatsphäre und das Management von Hunnam hat auf eine entsprechende Anfrage des "People"-Magazins noch nicht reagiert.