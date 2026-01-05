Überraschende Wortwahl: Hat Charlie Hunnam heimlich geheiratet? Freundin nennt er jetzt Frau

Bei den Critics Choice Awards sorgt Charlie Hunnam für Schlagzeilen, als er seine langjährige Partnerin im Interview überraschend als seine "Frau" bezeichnet. Fans fragen sich nun, ob das Paar längst heimlich geheiratet hat.
Charlie Hunnam (45) hat bei den Critics Choice Awards für Schlagzeilen gesorgt, als er seine langjährige Partnerin im Interview auf dem roten Teppich überraschend als "meine Frau" bezeichnete - obwohl bislang keine offizielle Hochzeit bestätigt wurde. Haben die beiden etwa heimlich geheiratet?