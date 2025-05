Überraschende Wendung: Taylor Swift kauft ihre Alben zurück

1 Es war ein jahrelanger Kampf, jetzt ist Taylor Swift endlich wieder im Besitz ihrer ersten sechs Alben. Foto: imago/ZUMA Press / Darryl Dyck

Nach jahrelangem Rechtsstreit hat Taylor Swift ihre ersten sechs Alben für rund 360 Millionen Dollar von Shamrock Capital zurückgekauft. "Ich platze vor Freude", schreibt sie emotional an ihre Fans.











Link kopiert



Es ist der Tag, auf den Taylor Swift jahrelang gewartet hat. Nach einer Odyssee, die 2019 begann, gehören ihre ersten sechs Alben endlich wieder ihr. "Ich versuche, meine Gedanken zu sammeln, aber gerade ist mein Kopf nur eine Slideshow", schreibt die 34-Jährige in einem emotionalen Brief an ihre Fans. "Eine Rückblende auf all die Zeiten, in denen ich davon geträumt, es mir gewünscht und danach gelechzt habe, diese Neuigkeit zu teilen. All die Zeiten, in denen ich so nah dran war, mich danach ausstreckte, nur um es dann doch nicht zu schaffen." Seit sie die Neuigkeit erfahren habe, breche sie regelmäßig vor Freude in Tränen aus, schreibt Swift und verkündet schließlich: "Die ganze Musik, die ich je gemacht habe, gehört jetzt mir".