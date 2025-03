Es ist noch gar nicht so lange her, dass "GZSZ"-Star Anne Menden (39) und "Bachelorette"-Kandidat Gustav Masurek ihre Liebe öffentlich gemacht haben. Wenige Monate später ist das glückliche Paar verlobt. Das hat die Schauspielerin überraschend bei der Aufnahme zu einer Ausgabe des TV-Magazins "Gala" verraten.

Anne Menden zeigt ihren perfekten Verlobungsring

Moderatorin Annika Lau (46) scherzt noch, das Masurek aufpassen soll, nachdem sie Menden fragt, wie ihr perfekter Verlobungsring aussehen könnte. Stolz hält jene daraufhin ihren Ring in die TV-Kameras, wie in einem kurzen Clip auf der RTL-Webseite zu sehen ist. Laus anschließende Frage, ob das Paar schon verlobt ist, beantwortet die 39-Jährige mit einem kurzen "Ja" und strahlendem Gesicht.

Derzeit genießen die beiden offenbar einfach ihre Liebe. "Es ist nichts geplant, tatsächlich", berichtet Menden nach Details gefragt. "Am Ende sind wir einfach echt ein extrem gutes Team und Gustav hat mir schon auch echt viel Lebensqualität zurückgegeben", schwärmt sie laut des Berichts von ihrem Verlobten. Am 29. März soll sie dann ab 17:45 Uhr in der neuesten Ausgabe der Sendung bei RTL noch weitere Einblicke in ihre Beziehung geben.

Seit dem vergangenen Jahr zeigen sich Menden und Masurek bei Instagram immer wieder als verliebtes Pärchen. Im September veröffentlichte er etwa einen Clip, in dem sie ihm in die Arme sprang. "Mein Frieden und Glück", schrieb er dazu. Im Oktober gaben sie bei einem Event in Berlin dann ihr gemeinsames Red-Carpet-Debüt.