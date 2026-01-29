Lange hieß es, dass es keine vierte "Ted Lasso"-Staffel geben wird. Jetzt steht fest, wann die Serie zum Streamingdienst Apple TV zurückkehren wird.

Die vierte Staffel von "Ted Lasso" rückt mit großen Schritten näher. Im März vergangenen Jahres wurde die überraschende neue Staffel offiziell bestätigt. Jetzt hat der Streamingdienst Apple TV bekannt gegeben, dass die neuen Folgen im Sommer auf der Plattform erscheinen werden, berichtet etwa das Branchenmagazin "Variety". Eine Rückkehr des legendären Fußball-Trainers, gespielt von Jason Sudeikis (50), rückt also immer näher.

Einige neue Gesichter in Staffel Vier Neu zum Cast der Serie stößt unter anderem Tanya Reynolds (34), bekannt aus der Netflix-Serie "Sex Education", die eine Co-Trainerin an der Seite von Ted Lasso spielen wird. Auch "Game of Thrones"- und "Andor"-Star Faye Marsay wird in Staffel vier mitwirken. Neben Sudeikis, der erneut auch als Produzent fungiert, kehren auch Emmy-Preisträgerin Hannah Waddingham, Juno Temple und Brett Goldstein aus dem Stamm-Cast zurück.

Diesmal geht es um eine Frauenfußballmannschaft

In der vierten Staffel kehrt Ted Lasso nach Richmond zurück und stellt sich seiner bislang größten Herausforderung: Er übernimmt das Training einer Frauenfußballmannschaft in der zweiten englischen Liga. "Im Verlauf der Staffel lernen Ted Lasso und sein Team, den Sprung in das Ungewisse zu wagen - und Risiken einzugehen, die sie sich zuvor nie hätten träumen lassen", heißt es in einer offiziellen Synopse zur neuen Staffel.

Nach dem Start der Serie auf Apple TV brach "Ted Lasso" sofort Rekorde: Die erste Staffel wurde zur meistnominierten Comedyserie bei den Emmy Awards. In den darauffolgenden Jahren gewann die Serie für ihre ersten beiden Staffeln jeweils den Emmy als beste Comedyserie.