Lange hieß es, dass es keine vierte "Ted Lasso"-Staffel geben wird. Jetzt steht fest, wann die Serie zum Streamingdienst Apple TV zurückkehren wird.
Die vierte Staffel von "Ted Lasso" rückt mit großen Schritten näher. Im März vergangenen Jahres wurde die überraschende neue Staffel offiziell bestätigt. Jetzt hat der Streamingdienst Apple TV bekannt gegeben, dass die neuen Folgen im Sommer auf der Plattform erscheinen werden, berichtet etwa das Branchenmagazin "Variety". Eine Rückkehr des legendären Fußball-Trainers, gespielt von Jason Sudeikis (50), rückt also immer näher.