Überraschende Promi-Hochzeit: Kim Cattrall hat heimlich in London geheiratet

Sie ist wieder unter der Haube: "Sex and the City"-Star Kim Cattrall hat ihren langjährigen Partner Russell Thomas geheiratet. Die intime Zeremonie fand heimlich, still und leise am 4. Dezember in London statt - mit nur zwölf Gästen und viel Stil.

Samantha Jones hätte vermutlich eine rauschende Party geschmissen - doch Kim Cattrall (69) machte es ganz anders. Die Schauspielerin, die als freizügige PR-Expertin in "Sex and the City" Kultstatus erlangte, hat ihren langjährigen Partner Russell Thomas (55) geheiratet. Die Trauung fand am 4. Dezember im Londoner Chelsea Old Town Hall statt, wie "People" exklusiv berichtet.

Statt großem Hollywood-Glamour setzten die Frischvermählten auf Understatement: Gerade einmal zwölf Gäste waren geladen, darunter nur engste Familie und Freunde. Die Zeremonie war bewusst intim gehalten - ganz im Stil des Paares, das seine Beziehung seit Jahren aus dem Rampenlicht heraushält.

Dior-Anzug statt weißem Brautkleid

Beim Outfit bewies Cattrall einmal mehr Stilsicherheit. Die Braut trug einen eleganten Anzug von Dior, kombiniert mit Handschuhen von Cornelia James und einem eigens für sie angefertigten Hut des britischen Star-Modisten Philip Treacy. Für das Styling zeichnete niemand Geringeres verantwortlich als Patricia Field - jene Kostümbildnerin, die schon Carrie, Charlotte, Miranda und Samantha in "Sex and the City" eingekleidet hatte. Bräutigam Thomas erschien in einem maßgeschneiderten schwarzen Anzug von Richard James, dessen Krawatte farblich auf den Look seiner Braut abgestimmt war.

Die Hochzeitsfotos zeigen ein Paar, das vor Glück strahlt. Auf einer Schwarz-Weiß-Aufnahme küssen sich die beiden zärtlich - ein seltener öffentlicher Moment für zwei Menschen, die ihre Liebe sonst konsequent privat halten.

Vom BBC-Studio in die Ehe

Die Liebesgeschichte von Cattrall und Thomas begann 2016 bei der BBC. Die Schauspielerin war damals zu Gast in der Radiosendung "Woman's Hour", Thomas arbeitete dort als Audioingenieur. Was folgte, war eine höchst moderne Romanze: Die beiden folgten sich auf Twitter, dann flatterte eine Direktnachricht in Cattralls Postfach. "Es war sehr, sehr modern und einfach unkompliziert", schwärmte sie später im Interview mit "Glamour" über den ungewöhnlichen Beginn.

Aus dem digitalen Flirt wurde schnell mehr. Thomas fasste sich ein Herz und besuchte Cattrall in Vancouver, wo sie damals lebte. "Das war sehr mutig von ihm, denn wir kannten uns eigentlich nicht wirklich", erzählte die Schauspielerin 2020 im Gespräch mit "People". "Aber er kam, und wir verstanden uns großartig. Seitdem sind wir zusammen!"

Für Cattrall ist es bereits die vierte Ehe. Zuvor war sie mit Larry Davis (1977 bis 1979), Andre J. Lyon (1982 bis 1989) und dem Autor Mark Levinson (1998 bis 2004) verheiratet.