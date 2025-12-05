Überraschende Promi-Hochzeit: Kim Cattrall hat heimlich in London geheiratet

Sie ist wieder unter der Haube: "Sex and the City"-Star Kim Cattrall hat ihren langjährigen Partner Russell Thomas geheiratet. Die intime Zeremonie fand heimlich, still und leise am 4. Dezember in London statt - mit nur zwölf Gästen und viel Stil.
Samantha Jones hätte vermutlich eine rauschende Party geschmissen - doch Kim Cattrall (69) machte es ganz anders. Die Schauspielerin, die als freizügige PR-Expertin in "Sex and the City" Kultstatus erlangte, hat ihren langjährigen Partner Russell Thomas (55) geheiratet. Die Trauung fand am 4. Dezember im Londoner Chelsea Old Town Hall statt, wie "People" exklusiv berichtet.