Überraschende Liebe: Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus: So lernten sie sich kennen

Dass sie ein Paar sind, war Ostern die große Überraschung in der Welt der Stars: Sänger Billy Ray Cyrus (63) und Schauspielerin Elizabeth Hurley (59) machten ihre Liebe mit einem Instagram-Posting öffentlich. Bis dahin hatte man die beiden nicht in Verbindung gebracht. Dabei kennen sie sich schon seit einigen Jahren. Und die Britin, die am 10. Juni ihren 60. Geburtstag feiert, schwärmte bereits von dem Vater von Popstar Miley Cyrus (32).

Sie standen für einen Weihnachtsfilm vor der Kamera

Die beiden sollen sich laut Medienberichten am Filmset kennengelernt haben: Sie spielten zusammen mit Kelsey Grammer (70) in dem Weihnachtsfilm "Christmas in Paradise" mit, der auf der Karibikinsel Nevis gedreht wurde und 2022 erschienen ist. In einem Interview mit "Movieweb" erzählte Hurley im November 2022, sie habe den Film wegen "Cheers"-Star Grammer machen wollen, aber auch wegen der Möglichkeit, mit Billy Ray zusammenzuarbeiten. Sie sei "schon lange" ein Fan von ihm. "Mein Sohn war in dem Alter, in dem er ständig 'Hannah Montana' geschaut hat, also habe ich es natürlich mit ihm zusammen geschaut. Ich kannte Billy Ray dadurch sehr gut und natürlich auch einige seiner Lieder. Das war ein großes Plus."

Lesen Sie auch

Die Beziehung zwischen Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus ist angeblich aber noch recht frisch. "Die romantische Seite begann erst vor ein paar Wochen", erzählte ein Insider gegenüber "Page Six". "Sie waren lange Zeit befreundet und waren beide gleichzeitig Single."

Fernbeziehung zwischen Großbritannien und den USA

Ihre Liebe muss allerdings den Atlantik überwinden. Denn Elizabeth Hurley lebt in England, Billy Ray Cyrus in Nashville/Tennessee. Anfang des Monats waren sie aber möglicherweise zusammen in einem Luxusurlaub: Hurley deutete die Beziehung am 9. April bereits mit einem Video von den Malediven an, das mit seinem Hit "She's Not Cryin' Anymore" unterlegt war. In dem Clip wirft sie jemandem außerhalb des Bildes einen Kuss zu. Laut "People" soll sie ihn zu Ostern dann in Nashville besucht haben.

Mit einem innigen Foto auf Instagram hatten die beiden am Ostersonntag ihre Beziehung offiziell gemacht. Das Bild, das beide auf ihren jeweiligen Accounts teilten, zeigt, wie er ihr einen Kuss auf die Wange gibt. "Happy Easter", also "Frohe Ostern", lautet der schlichte Kommentar zu dem überraschenden Pärchenfoto.

Miley Cyrus zeigt sich bestens gelaunt

Während Hurleys Sohn Damian (23) rasch mit einem Feier-Emoji und einem roten Herz reagierte, hält sich Cyrus' berühmte Tochter Miley bisher bedeckt. Das Vater-Tochter-Duo hat angeblich nicht das beste Verhältnis. Die Beziehung könnte auch das baldige Comeback der Sängerin überschatten. Miley Cyrus will im Mai ihr neuntes Studioalbum "Something Beautiful" herausbringen. Kurz nach der überraschenden Liebes-Bekanntgabe wurde sie vor den Electric Lady Studios in New York fotografiert. Dabei wirkte sie allerdings entgegen der kritischen Berichterstattung bester Laune. Sie begrüßte strahlend ihre Fans und verteilte Autogramme. Zu der neuen Beziehung ihres Vaters äußerte sie sich aber nicht.

Beide haben privat schon viel erlebt

Billy Ray Cyrus reichte erst im Juni 2024 die Scheidung von der australischen Sängerin Firerose ein, nur sieben Monate nach ihrer Hochzeit. Danach folgten heftige gegenseitige Vorwürfe und die Scheidung am 5. August. Es war Cyrus' dritte Ehe. Zuvor war er von 1986 bis 1991 mit Cindy Smith verheiratet. Danach war er 28 Jahre lang mit Tish Cyrus verheiratet, mit der er drei Kinder hat - darunter Miley Cyrus.

Elizabeth Hurley war von 2007 bis 2010 mit dem Geschäftsmann Arun Nayar verheiratet. Nach ihrer Scheidung verlobte sie sich mit dem australischen Kricketspieler Shane Warne, doch das Paar trennte sich 2013. Zuvor war Hurley 13 Jahre lang, von 1987 bis 2000, mit dem britischen Schauspieler Hugh Grant liiert. Sohn Damian, der 2002 zur Welt kam, stammt aus einer Beziehung mit dem amerikanischen Geschäftsmann Steve Bing.