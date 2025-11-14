Überraschende Karrierepläne: Whoopi Goldberg will Botschafterin der USA werden

Whoopi Goldberg möchte ihr Land im Ausland vertreten. An ihrem 70. Geburtstag verriet die Oscarpreisträgerin, dass sie schon immer Botschafterin werden wollte - auch wenn das während ihrer Zeit bei ihrer Talkshow kaum möglich ist.

Was will man eigentlich noch erreichen, wenn man bereits einen Oscar, einen Grammy, einen Emmy und einen Tony gewonnen hat? Whoopi Goldberg (70) hat darauf eine klare Antwort: Sie will Botschafterin der Vereinigten Staaten werden. Die Entertainment-Legende überraschte damit nicht nur ihre Fans, sondern auch die Macher ihrer eigenen Show.

Im "Behind the Table"-Podcast von "The View" verriet Goldberg am Donnerstag ihre diplomatischen Ambitionen. Als Produzent Brian Teta sie an ihrem Geburtstag fragte, was sie im Leben noch erreichen möchte, kam die Antwort prompt: "Ich weiß, das ist die verrückteste Sache überhaupt, und es wird nie passieren, solange 'The View' läuft, aber ich will immer noch unser Land in einem anderen Land vertreten. Ich wollte schon immer Botschafterin sein", erklärte Goldberg.

USA im Ausland neu präsentieren

Die Motivation hinter diesem Wunsch ist dabei alles andere als oberflächlich. Goldberg sieht ihre potenzielle Rolle als Botschafterin als Chance, das Bild der USA im Ausland zu verbessern. "Ich denke, es gibt großartige Dinge an diesem Land. Ich weiß, wir sind nicht perfekt, und es gibt eine Menge Dinge, die wir reparieren müssen", führte sie aus. Es gehe ihr darum, in andere Länder zu reisen und dort die Beziehungen zu glätten - gerade in Anbetracht dessen, wie die USA derzeit international wahrgenommen werden. Ihr Ziel wäre es, den Menschen in anderen Ländern zu zeigen, was die amerikanische Bevölkerung tatsächlich tue. "Sie haben kein Mitspracherecht dabei", betonte Goldberg mit Blick auf die Diskrepanz zwischen Regierungshandeln und den Werten der Bürger.

Weiter sagte Goldberg: "Ich liebe es, weil dies eines der wenigen Länder ist, in denen man sagen kann: 'Das gefällt mir nicht', und man wird nicht eingeschränkt, man wird nicht auf der Straße verhaftet." Das sei das Amerika, in dem sie aufgewachsen sei, erklärte sie. "Ich hatte immer Freunde, die Republikaner sind, und habe sie immer noch, aber diese Idee, dass wir nicht anderer Meinung sein können, ohne dass es lebensbedrohlich wird, das ist nicht Amerika", stellte die 70-Jährige klar.

Produzent Teta scherzte am Ende der Podcast-Episode, dass ihm "die Idee von Botschafterin Whoopi Goldberg gefällt, denn Whoopi Goldberg mit diplomatischer Immunität ist sehr aufregend für mich."

Während ihrer Zeit bei "The View" haben Goldbergs Positionen zu wichtigen politischen Themen sowohl Unterstützung als auch Gegenwind hervorgerufen - einschließlich Kritik von Präsident Donald Trump und seinem Sohn Donald Trump Jr.