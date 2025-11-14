Überraschende Karrierepläne: Whoopi Goldberg will Botschafterin der USA werden

Whoopi Goldberg möchte ihr Land im Ausland vertreten. An ihrem 70. Geburtstag verriet die Oscarpreisträgerin, dass sie schon immer Botschafterin werden wollte - auch wenn das während ihrer Zeit bei ihrer Talkshow kaum möglich ist.
Was will man eigentlich noch erreichen, wenn man bereits einen Oscar, einen Grammy, einen Emmy und einen Tony gewonnen hat? Whoopi Goldberg (70) hat darauf eine klare Antwort: Sie will Botschafterin der Vereinigten Staaten werden. Die Entertainment-Legende überraschte damit nicht nur ihre Fans, sondern auch die Macher ihrer eigenen Show.