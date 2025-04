Überraschende Hochzeit am Meer: Ioan Gruffudd und Bianca Wallace haben geheiratet

Überraschung aus Hollywood: Schauspieler Ioan Gruffudd und seine Partnerin Bianca Wallace haben geheiratet. Das Paar gab die frohe Nachricht in den sozialen Medien bekannt und teilte romantische Aufnahmen ihrer intimen Zeremonie am Meer.

Der walisische Schauspieler Ioan Gruffudd (51) und seine Partnerin, Schauspielerin Bianca Wallace (32), haben den Bund fürs Leben geschlossen. Die frohe Nachricht verkündete das Paar in einem gemeinsamen Instagram-Post. "Mr & Mrs Gruffudd. Marriage now, wedding later", also "Ehe jetzt, Hochzeit später", schrieben die frisch Vermählten zu ihrem Beitrag - ein Hinweis darauf, dass zunächst im kleinen Kreis geheiratet wurde und eine größere Feier noch folgen soll.

In dem geteilten Video sieht man das Paar in innigen Momenten an einem malerischen Ort mit Meerblick. Die beiden küssen sich, stoßen mit Champagner an und halten sich eng umschlungen. Unterlegt ist der rührende Clip mit Martin Artetas Lied "Past Lives". Die körnige Optik der Aufnahmen verleiht dem Ganzen eine nostalgische, traumhafte Atmosphäre.

Von der Verlobung zur Hochzeit

Die Hochzeit folgt nur ein Jahr nach der Verlobung des Paares. Im Januar 2024 hatten Gruffudd und Wallace bekannt gegeben, dass sie den nächsten Schritt wagen wollen. "Das Kostbarste ist passiert...", teilten sie damals mit und präsentierten in einem Foto Wallaces funkelnden Verlobungsring mit einem Smaragd und Diamanten.

Der "Fantastic Four"-Darsteller und die australische Schauspielerin machten ihre Beziehung erstmals im Oktober 2021 öffentlich. Damals postete Gruffudd ein gemeinsames Foto mit den Worten: "Thank you for making me smile again @iambiancawallace" - ein emotionaler Dank an seine neue Partnerin, die ihn wieder zum Lächeln gebracht hatte.

Neuanfang nach Scheidung

Für Ioan Gruffudd ist es die zweite Ehe. Der aus Filmen wie "Fantastic Four" und der Serie "Harrow" bekannte Schauspieler war zuvor mit seiner Kollegin Alice Evans verheiratet. Die beiden hatten sich im Jahr 2000 am Set von "102 Dalmatians" kennengelernt und 2007 geheiratet. Die Ehe, aus der die Töchter Ella und Elsie hervorgingen, endete im März 2021 mit der eingereichten Scheidung.

Die Trennung von Evans verlief öffentlich und nicht ohne Kontroversen. Umso erfreulicher ist nun für den Schauspieler dieser neue Lebensabschnitt mit Wallace an seiner Seite.