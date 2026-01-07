Überraschende Enthüllung zum Kultfilm: Julia Roberts hielt die Idee von Notting Hill für bescheuert

"Notting Hill" mit Julia Roberts und Hugh Grant gilt als einer der schönsten Liebesfilme aller Zeiten. Doch die Hauptdarstellerin wollte die Rolle ursprünglich gar nicht annehmen. Im ersten Moment dachte sie demnach: "Das klingt so verdammt bescheuert."
Als 1999 die romantische Komödie "Notting Hill" in die Kinos kam, war der Erfolg überwältigend. Julia Roberts (58) als Hollywood-Superstar Anna Scott und Hugh Grant (65) als schüchterner Buchhändler William Thacker wurden zum Traumpaar der Filmgeschichte. Doch beinahe wäre alles ganz anders gekommen.