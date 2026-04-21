Der berühmte Handtaschen-Code war ein Mythos - stattdessen taktete die Queen ihren Alltag mit Programmheften im Fünf-Minuten-Rhythmus. Im Interview verrät Regisseurin Julia Melchior, was ihre ungewöhnliche ZDF-Doku "Die Queen und ich" zum 100. Geburtstag von Elizabeth II. sonst noch offenlegt.
Queen Elizabeth II. (1926-2022) hätte am heutigen 21. April ihren 100. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass zeigt das ZDF um 20:15 Uhr die ungewöhnliche Dokumentation "Die Queen und ich" von Royal-Expertin Julia Melchior. Der Film beschäftigt sich nur am Rande mit Staatsgeschäften, vor allem geht es um die feinen Details ihres Alltags - ihren Stil, ihren Umgang mit Menschen und ihr Leben hinter den Palastmauern.