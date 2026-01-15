Kurz vor dem Start der 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gewährt RTL Einblicke in das geplante Format: Rund 90 Prozent der Dschungelprüfungen sollen demnach neu konzipiert sein.
Am 23. Januar ist es wieder so weit: Die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" startet bei RTL. Und die Macher haben sich ordentlich ins Zeug gelegt, wie RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner jetzt im Interview mit "TV Digital" (Ausgabe vom 16. Januar) verrät. Die Zuschauer dürfen sich auf jede Menge Neues freuen.