Übernimmt Edward Berger die Regie?: Oceans 14: George Clooney und Brad Pitt sollen unterschrieben haben

Schon lange pfiffen es die Spatzen von den Dächern, jetzt scheint endgültig die Entscheidung gefallen zu sein: Wie das Branchenmagazin "Deadline" meldet, ist die Tinte von George Clooney (63) und Brad Pitt (60) trocken. Die beiden werden in naher Zukunft in "Ocean's 14" einmal mehr gemeinsam auf der Kinoleinwand zu sehen sein. Erst vor wenigen Tagen stellten die beiden Superstars ihren neuen gemeinsamen Film "Wolfs" in Venedig vor.

Viel ist zur ersten "Ocean's"-Fortsetzung seit 2007 aktuell aber noch nicht bekannt. Außer dass womöglich Edward Berger (54), der mit "Im Westen nichts Neues" einen internationalen Erfolg feiern konnte, auf dem Regiestuhl Platz nehmen wird. Außerdem wird vermutet, dass sich nach der Zusage von Clooney und Pitt auch weitere "Ocean's"-Darsteller wie Matt Damon (53), Casey Affleck (49) und Julia Roberts (56) dem Cast anschließen könnten. Bestätigt ist dies alles bislang aber noch nicht.

Lesen Sie auch

Aktuell "Ocean's"-Prequel mit Margot Robbie und Ryan Gosling in Arbeit

Die ersten drei Teile der "Ocean's"-Reihe wurden bislang von Star-Filmemacher Steven Soderbergh (61) inszeniert, das scheint für die Neuauflage jedoch ausgeschlossen. Beim Spin-off "Ocean's 8" übernahm bereits Gary Ross (67). Aktuell ist zudem ein Prequel zur Hauptreihe in Arbeit, in dem Margot Robbie (34) und Ryan Gosling (43) die Hauptrollen übernehmen. In dem noch unbetitelten Film führt Jay Roach (67) die Regie.

Clooney sagte bereits Ende 2023 dem Portal "Uproxx", dass ihm eine neue Geschichte zu einer "Ocean's"-Fortsetzung vorgelegt wurde, die er "großartig" fände. "Wir haben jetzt ein richtig gutes Drehbuch für einen weiteren 'Ocean's'-Film, deswegen machen wir vielleicht noch einen", so Clooney. Darauf angesprochen, dass Robbie im "Ocean's"-Prequel seine Mutter verkörpern würde, scherzte der Superstar: "Margot Robbie ist meine Mama? Das habe ich mir irgendwie schon immer gedacht..."

"Ocean's Eleven" ist Neuverfilmung von Frank-Sinatra-Kultfilm aus den 60ern

"Ocean's Eleven" kam im Jahr 2001 als Neuverfilmung des legendären Frank-Sinatra-Films "Frankie und seine Spießgesellen" aus dem Jahr 1960 in die Kinos. Darin raubt jeweils der charismatische Dieb Danny Ocean (Clooney bzw. Sinatra) mit einem hochkarätigen Team (Pitt, Damon und Co. bzw. Dean Martin, Sammy Davis Jr. und Co.) ein Casino in Las Vegas aus. Nach dem riesigen Erfolg der Neuauflage wurde rund drei Jahre später mit "Ocean's 12" ein weiterer Teil produziert, 2007 folgte dann als bisheriger Abschluss der Hauptreihe "Ocean's 13". 2018 produzierte Soderbergh dann noch "Ocean's 8", ein Ableger mit weiblicher Besetzung rund um Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna und Co.