Übernahmeringen: Commerzbank-Betriebsratschef sagt Unicredit den Kampf an

Commerzbank-Betriebsratschef sagt Unicredit den Kampf an

3 Der Betriebsratschef und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Sascha Uebel wehrt sich gegen eine Übernahme der Commerzbank Foto: Alexandra Lechner/Commerzbank AG/dpa

Die italienische Bank treibt ihre Übernahmepläne für die Commerzbank voran. Betriebsratschef Sascha Uebel will Unicredit-Boss Andrea Orcel das Leben schwer machen. Er kündigt maximalen Widerstand an.











Frankfurt/Main - Im Übernahmeringen um die Commerzbank sagt Betriebsratschef Sascha Uebel der italienischen Großbank Unicredit den Kampf an. Er will Unicredit-Chef Andrea Orcel, der seine Übernahmepläne vorantreibt, so viele Probleme bereiten wie möglich, wie Uebel der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Wir machen den Weg, den Orcel im Kampf mit uns gehen muss, maximal matschig und tief."