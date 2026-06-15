Übernahmekampf: Unicredit droht Commerzbank-Management - Orlopp gibt Kontra

Der Übernahmekampf zwischen Commerzbank und Unicredit wird mit immer härteren Bandagen geführt. Nun droht die Unicredit indirekt dem Commerzbank-Vorstand um Chefin Orlopp. Die wehrt sich.
Frankfurt/Main - Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp gibt der Unicredit nach neuerlichen Attacken Kontra. Die jüngsten Äußerungen der Unicredit seien bemerkenswert, da sie Unruhe in einem laufenden Verfahren stifteten und die Frage aufwürfen, wie verlässlich die Angaben der Italiener seien, sagte die Managerin auf dem "Euro Finance Summit" in Frankfurt. Man sei "irritiert" über die neueste Mitteilung der Unicredit.