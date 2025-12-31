Um den Hollywoodkonzern Warner Brothers tobt eine Bieterschlacht. Welche Auswirkungen hätte ein Deal für die Kinolandschaft? So schätzt der Chef der deutschen Filmförderungsanstalt die Lage ein.
Berlin - Was würde eine Übernahme des Hollywoodkonzerns Warner Brothers fürs Kino bedeuten? Sowohl der Streamingdienst Netflix als auch der Medienkonzern Paramount wollen das Unternehmen für Milliardensummen übernehmen. Nach Einschätzung des Chefs der deutschen Filmförderungsanstalt (FFA), Peter Dinges, würden sich beide Seiten das Kinogeschäft dann nicht entgehen lassen.