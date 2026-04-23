Viele Hollywoodstars, darunter mittlerweile etwa auch Robert De Niro, sehen einen geplanten Traumfabrik-Mega-Deal kritisch. Die Aktionäre von Warner Bros. Discovery haben einer Übernahme durch Paramount jetzt allerdings zugestimmt.
Während die Aktionäre von Warner Bros. Discovery am Donnerstag grünes Licht für eine geplante, 111 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme durch Paramount Skydance gegeben haben, formiert sich in Hollywood weiter prominenter Widerstand. Robert De Niro (82), Sofia Coppola (54) und Holly Hunter (68) gehören zu den jüngsten Unterzeichnern eines offenen Briefes gegen den Mega-Deal, berichtet das US-Branchenblatt "Variety". Bis Donnerstagmorgen US-Zeit hatten bereits 4.194 Branchenvertreter den Aufruf unterschrieben. Auch 75 Oscarpreisträger und Nominierte gehören mittlerweile zu den Unterzeichnern.