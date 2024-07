Übernahme: Milliardendeal: Bosch kauft Klimaanlagengeschäft von US-Firma JCH

1 Bosch übernimmt das Klimaanlagen- und Heizungsgeschäft der US-Firma Johnson-Controls-Hitachi Air Conditioning (JCH). Foto: AFP/JENS SCHLUETER

Der Technologiekonzern Bosch übernimmt das Klimaanlagen- und Heizungsgeschäft der US-Firma Johnson-Controls-Hitachi Air Conditioning (JCH) und baut so seine Stellung im Bereich Klimaanlagen und Wärmepumpen aus.











Der Technologiekonzern Bosch übernimmt das Klimaanlagen- und Heizungsgeschäft der US-Firma Johnson-Controls-Hitachi Air Conditioning (JCH). Mit einem Kaufpreis von acht Milliarden Dollar (7,4 Milliarden Euro) handle es sich um die „größte Akquisition in der Bosch-Unternehmensgeschichte“, erklärte das Unternehmen aus Stuttgart am Dienstag. Bosch baue so seine Stellung im Bereich Klimaanlagen und Wärmepumpen aus.