Übernachtungssteuer in Ludwigsburg: Kleine Beherbergungsbetriebe fürchten Umsatzeinbußen und Mehraufwand

Zwei Euro pro Übernachtung und Person möchte die Stadt Ludwigsburg ab dem 1. Juli dieses Jahres einnehmen. Betroffen sind vor allem Betriebe, die Monteure und Schüler beherbergen.
Auf den ersten Blick klingt es nach nicht viel: Wer für ein Hotelzimmer 100 Euro oder mehr bezahlt, für den fallen zwei weitere Euro pro Nacht und erwachsener Person kaum ins Gewicht. Anders bei denjenigen, die auf preiswerte Unterkünfte angewiesen sind: Monteure etwa, die sich nur in Ludwigsburg aufhalten, bis ihr Auftrag erledigt ist, oder auch Schüler der Oskar-Walcker-Schule, die nur für die Zeit des mehrwöchigen Blockunterrichts vor Ort ein Dach über dem Kopf benötigen.