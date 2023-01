1 Für die Seniorin kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Eine demente Seniorin verlässt in der Nacht zum Samstag ihr Altenheim in Überlingen und wird als vermisst gemeldet. Kurze Zeit später vermelden Zeugen einen Bahnunfall.















Eine 81-jährige Frau ist am Bodensee von einem Zug überfahren worden und gestorben.

Die stark demente Frau hatte in der Nacht auf Samstag ihr Altenheim in Überlingen (Bodenseekreis) verlassen und war daraufhin als vermisst gemeldet worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mehrere Streifenwagen und Polizeihunde hatten die Frau gesucht, bis ein Bahnunfall gemeldet wurde.

Laut Zeugenberichten war die 81-Jährige auf dem Gleisbett direkt neben den Bahnschienen von Überlingen Richtung Sipplingen gelaufen und von einem entgegenkommenden Zug erfasst worden. Sie starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei geht von einem Unfall aus.