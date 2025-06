Überlingen am Bodensee: Streit um Salzbrezeln eskaliert

1 Der Stein des Anstoßes: kleine Salzbrezeln. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Zoonar/IMAGO/Zoonar.com/Roberto Sorin

Ein Snack-Streit am Bodensee gerät außer Kontrolle. Erst fliegen die Worte, dann der Besen.











– Ein Streit um kleine Salzbrezeln endet vor einem Lokal am Bodensee in einer Körperverletzung mit einem Strohbesen. Ein 46-jähriger, stark betrunkener Mann griff laut Polizei wohl am Mittwochabend mehrfach im Vorbeigehen nach den knusprigen Snacks. Die Brezeln lagen in Schälchen auf einem Stehtisch vor einem Lokal in Überlingen (Bodenseekreis). Das schmeckte einem 66 Jahre alten Gast des Lokals an dem Tisch gar nicht – zunächst wurde diskutiert, dann flog der Besen, wie es hieß.