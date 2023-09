1 Lange Warteschlangen vor der Ausländerbehörde ärgern die sachkundigen Mitglieder im Internationalen Ausschuss. Foto:

Die sachkundigen Mitglieder im Internationalen Ausschuss werfen der Stuttgarter Stadtverwaltung Versagen vor und machen eigene Vorschläge zur Verbesserung der Lage in der Ausländerbehörde.











Link kopiert



In der Debatte über die Überlastung der Stuttgarter Ausländerbehörde und der Schlangen vor der Tür werfen die sachkundigen Mitglieder im Internationalen Ausschuss der Rathausspitze Versagen auf ganzer Linie vor. In einer Stellungnahme kritisieren sie Aussagen der CDU-Ratsfraktion und des CDU-geführten Justizministeriums, die eine Lösung in der Begrenzung der Zuwanderung sehen. Sie bezweifeln, dass die Zwangsversetzung städtischer Beschäftigter erfolgreich sein wird, da auch OB Frank Nopper (CDU) darauf hinwies, „dass Veränderungen nicht von heute auf morgen möglich“ seien: „Einen Personalaufbau wird man erst dann spüren, wenn die Ausbildung oder Einarbeitungszeit beendet ist.“