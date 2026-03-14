Überlastete Praxen: Kritik an Lösung zu Erleichterungen für chronisch Kranke

Für eine lange beschlossene Umstellung, die Menschen mit chronischen Erkrankungen unnötige Wege zum Hausarzt ersparen soll, sind jetzt die Bedingungen klar - führen sie zu erhofften Entlastungen?
Berlin - Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert ein Aufweichen gesetzlicher Vorgaben, die chronisch Kranken häufige Praxisbesuche allein zum Rezeptholen ersparen sollen. Von der kommenden Regelung profitierten nun nur noch wenige Patientinnen und Patienten, sagte Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur. "Weiterhin müssen etwa Bluthochdruck-Patienten, die gleichzeitig erhöhte Cholesterinwerte haben, quartalsweise vorstellig werden." Auch für Diabetiker gebe es keine Erleichterung, ausgeschlossen seien ebenso Erkrankte ab 75 Jahren.