Genervte Degerlocher in der Warteschlange in Möhringen

1 Solche Warteschlangen wie hier vor dem Bürgerbüro in der Stadtmitte gibt es auch in Möhringen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das Bürgerbüro in Degerloch ist seit gut einem Jahr geschlossen. Vor dem Bürgerbüro in Möhringen gibt es meist Warteschlangen. Das Amt setzt auf Stellenausschreibungen.









Colyn Heinze ist erst seit gut einem Monat in seinem neuen Amt als Degerlocher Bezirksvorsteher. Doch mit einem Problem ist er bereits bestens vertraut: Das Bürgerbüro in Degerloch ist seit gut einem Jahr geschlossen. Naheliegenderweise suchen die Degerlocher dann jenes in Möhringen auf, doch dort erleben sie die nächste Enttäuschung. Einer unserer Leser aus Degerloch schreibt: „Obwohl ich um 8.05 Uhr in Möhringen war, gab es bereits eine Warteschlange um zwei Häuserblocks herum. Und das Büro öffnet erst um 8.30 Uhr“. Sein Resümee: „Die Warteschlange wird also sicher noch länger. Die Konsequenz: „Ich habe entnervt umgedreht und habe es als erfrischende morgendliche Radtour abgehakt.“ Dem Leser ist aber auch klar: „Für ältere Menschen oder für dringende Angelegenheiten ist dieser Zustand jedoch unzumutbar.“