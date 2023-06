Was ist bloß in unseren Kitas los?

1 Das Essen in der Kita führt immer wieder zu Konflikten. Foto: dpa/Carsten Rehder

Vorwürfe wegen Demütigungen und Misshandlungen von Kindern in einer Kita in Sillenbuch. Ein weiterer Fall im Stuttgarter Osten ist bei der Staatsanwaltschaft anhängig. Was ist los in unseren Kitas? Fachleute sagen: Die Verhältnisse seien besser als früher.









Stuttgart - Die Vorwürfe sind massiv: In einer städtischen Kita in Sillenbuch soll es zu Demütigungen und Misshandlungen von Kindern gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung (wir berichteten). Es ist nicht der einzige Fall dieser Art, der bei der Staatsanwaltschaft anhängig ist. Gegen eine Erzieherin in einer privaten Kindertageseinrichtung im Stuttgarter Osten erheben Eltern ebenfalls den Vorwurf der Körperverletzung. Bei der Polizei liegen drei Anzeigen vor. In einer Kita-Gruppe sollen Kinder angeschrien und angepackt worden sein, man habe sie übertrieben getadelt und verspottet; es sei vorgekommen, dass sie unter Tränen zum Essen gezwungen und zur Strafe alleine in einem Zimmer bleiben mussten.