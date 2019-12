1 Der Tatverdächtige wurde schnell gefasst. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 44 Jahre alter Mann bedrängt eine Passantin in der Theaterpassage sexuell. Wenig später nimmt ihn die Polizei fest. Als Rettungskräfte die Frau untersuchen wollen, flüchtet diese.

Stuttgart - Ein 44-jähriger Mann hat am Sonntagmorgen offenbar eine unbekannte Frau sexuell bedrängt. Wie die Polizei berichtet, hörte eine 62 Jahre alte Passantin in der Königstraße um etwa 8.10 Uhr Schreie aus Theaterpassage. Der mutmaßliche Täter umarmte die am Boden liegende Frau und zog sie an sich. Die 62-Jährige rief die Polizei, während der Mann die Flucht ergriff.

Die herbeigerufenen Rettungskräfte wollten die bedrängte Frau untersuchen, doch auch sie flüchtete unerkannt. Im Zuge der Fahndung nahmen Polizeibeamte den 44-Jährigen vorläufig fest. Die Polizei bittet vor allem die unbekannte Frau als auch weitere Zeugen, sich unter 0711/8990 5778 zu melden.

