In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich in Bad Cannstatt ein sexueller Übergriff. Das Opfer konnte entkommen, die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen um Hilfe.















Eine 22 Jahre alte Frau ist von einem Unbekannten sexuell belästigt worden.

Die Tat ereignete sich am frühen Sonntagmorgen gegen 03:25 Uhr, als die Frau in der S-Bahnlinie S3 Richtung Bad Cannstatt von dem mutmaßlichen Täter angesprochen wurde. Nach dem Verlassen der Bahn soll er der Frau in die Kleemannstraße gefolgt sein. Polizeiangaben zufolge umklammerte und küsste der Mann das Opfer, er soll sie außerdem mehrfach im Intimbereich sowie am Gesäß berührt haben.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Der jungen Frau gelang es, sich zu befreien und den Notruf zu wählen, daraufhin flüchtete der Täter.

Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall. Der Täter soll etwa 25 Jahre alt und 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß sein. Außerdem habe er dunkle, kurze Locken, auffällig dicke Augenbrauen und eine schlanke Figur. Er trug eine blaue Jacke und hatte ein weißes Handy der Marke Galaxy bei sich. Er soll sowohl deutsch als auch spanisch gesprochen haben.

Die Beamten bitten Zeugen, die Angaben zu dem mutmaßlichen Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 0711/ 899 05 778 zu melden.