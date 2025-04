1 Unter dem Vorwand, es sei zu einer Ruhestörung gekommen, klopft ein Mitarbeiter an der Zimmertür der jungen Frauen. Foto: /IMAGO/Jochen Tack (Symbolbild/Archiv)

Mitten in der Nacht klopft ein Mitarbeiter bei zwei Jugendlichen, die auf Klassenfahrt in Stuttgart sind. An der Tür steht ein Hotelangestellter, der sie bedrängt.











Mitten in der Nacht haben zwei 16-Jährige Schülerinnen in Bad Cannstatt in einem Hotel Alarm geschlagen und ihre Begleitperson aus dem Bett geholt: Sie waren in ihrem Hotelzimmer sexuell belästigt worden. Ein Mitarbeiter des Hotels soll sie bedrängt haben.