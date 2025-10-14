In Lederjacken lässt sich der Herbst besonders lässig genießen. Sie verwandeln einfache Teile in einen durchgestylten Look - ob minimalistisch, gemütlich oder edgy. Diese Modelle liegen jetzt im Trend.
Lederjacken zählen aus gutem Grund seit vielen Jahren zu den Herbstfavoriten. Robust, lässig und zeitlos stylisch begleiten sie Modefans durch die kühle Jahreszeit - und das immer in trendigen Varianten. Auch in diesem Jahr gibt es einige Modelle, mit denen das Outfit im Handumdrehen zum Style-Highlight wird.