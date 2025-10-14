In Lederjacken lässt sich der Herbst besonders lässig genießen. Sie verwandeln einfache Teile in einen durchgestylten Look - ob minimalistisch, gemütlich oder edgy. Diese Modelle liegen jetzt im Trend.

Lederjacken zählen aus gutem Grund seit vielen Jahren zu den Herbstfavoriten. Robust, lässig und zeitlos stylisch begleiten sie Modefans durch die kühle Jahreszeit - und das immer in trendigen Varianten. Auch in diesem Jahr gibt es einige Modelle, mit denen das Outfit im Handumdrehen zum Style-Highlight wird.

Kurze Hose, lange Jacke Schwarze Lederjacken haben auch in diesem Herbst wieder Saison. Längere Modelle machen It-Pieces wie Spitzenshorts und Crop-Tops wetterfest. Auch kombiniert mit einem Minirock und einem flauschigen Pullover verleihen sie jedem Outfit eine lässige Note. Wer besonders edgy auftreten möchte, setzt auf den Monochrom-Look - ganz in Schwarz gehalten wirkt das Styling besonders kraftvoll. Alternativ bringen ein buntes Halstuch oder knallige Knee-High-Boots einen spannenden Farb-Kick ins Spiel.

Modischer Regenschutz

Soll es gemütlicher sein? Wer die Cozy-Season nicht nur mit Grobstrickpullovern, Trenchcoats und Schals feiern möchte, setzt auf Lederjacken mit Kapuze. Hier trifft Style auf Funktionalität: Der nächste Regenschauer lässt sich damit ganz einfach abwehren. Ideal für alle, die keinen Schirm dabeihaben, aber trotzdem nicht auf den Coolness-Faktor einer Lederjacke verzichten wollen. Mit Baggy Jeans, Stiefeln und einem einfarbigen Sweatshirt wird der Look perfekt.

Schicker Schal-Ersatz

Kein Schal? Kein Problem! Lederjacken mit hohem Kragen schützen den Hals bei kühlen Temperaturen. Besonders edel wirken Modelle in Dunkelbraun, wenn sie mit angesagten Balloon Pants in Creme oder Beige getragen werden. Schwarze Lederschuhe und eine Ledertasche sorgen für ein zeitloses Gesamtbild. Ein helles Kopftuch schützt vor einem frizzy Ansatz und herumfliegenden Babyhaaren und harmoniert perfekt mit der Hose.

Herbst-Look leicht gemacht

Oft bleibt wenig Zeit, um ein Outfit zusammenzustellen. Fashionistas können es sich deshalb im Herbst ganz einfach machen: Eine möglichst schlichte Lederjacke in Schwarz sieht zu einem weißen Top und einer Hose mit ausgestelltem Bein immer gut aus. Dazu ein Paar Stiefeletten, ein Gürtel und eine Sonnenbrille - und schon kann es zum nächsten Termin gehen.