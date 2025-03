Übergabe in Cannstatter Feuerwache: Unimogs der Feuerwehr kommen bald in der Ukraine zum Einsatz

1 Bald in der Ukraine: Unimogs und VW Busse der Feuerwehr Stuttgart. Foto: /Lg/Ferdinando Iannone

Die Stadt Stuttgart spendet fünf Feuerwehr-Fahrzeuge und zahlreiche Schutzkleidung an den Katastrophenschutz in Chmelnyzkyj. Bürgermeister Maier wünscht sich, dass das zur Verfügung gestellte Material nie benötigt wird.











Ein außergewöhnlicher Konvoi wird sich an diesem Freitagmorgen von der Feuerwache 3 in Bad Cannstatt in die Ukraine aufmachen – und mit Grenzkontrollen rund 30 Stunden unterwegs sein. Fünf Feuerwehrfahrzeuge, alle durchgecheckt und mit neuem TÜV versehen, hat die Stadt Stuttgart an den Katastrophenschutz der Region Chmelnyzkyj gespendet: Zwei Unimogs, ein Lastwagen mit Ladekran und Anhänger sowie zwei VW Busse T 4, die bis vor zwei Jahren als Mannschaftswagen eingesetzt worden waren. Sie sind voll beladen mit Hunderten von Sätzen ausgemusterter Schnitt- und Brandschutzkleidung.