Die Landesregierung ist der Meinung, die Ausländerbehörde in Stuttgart, wie auch alle anderen 137 in Baden-Württemberg, sei „hauptsächlich“ wegen der Flüchtlinge aus der Ukraine und der Asyl-Zuwanderung einer „enorm hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt“. Sie selbst würde deshalb zur Problemlösung vor allem auf eine „wirksame Begrenzung und Steuerung der Zuwanderung“ setzen, die allerdings nur auf europäischer und auf Bundesebene möglich sei. Allerdings lebten laut Statistischem Amt 2022 Jahr in der Landeshauptstadt knapp 170 000 Ausländer, von denen etwa die Hälfte regelmäßig bei der Behörde vorstellig werden muss und so maßgeblich den Betrieb beeinflusst. Nur ein Bruchteil der Kunden, nämlich etwa 15 000 Personen, stammen aus der Ukraine oder haben Asyl beantragt.