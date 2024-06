1 Die Feenkleider mögen inmitten der Zerstörung deplatziert wirken – doch Lea und Mya Schuler werben um Spenden. Foto: /Weingand

Überall Schlamm, an den Straßenrändern stehen zerstörte Habseligkeiten von Menschen – und mittendrin zwei junge Frauen in makellosen grünen Kleidern. Ein Tross von Besuchern und Medienvertretern hat am Dienstagnachmittag das vom Hochwasser schwer getroffene Rudersberg besucht. Mit dabei waren unter anderem die beiden Schwäbischen Waldfeen Mya und Lea Schuler.