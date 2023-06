1 Der Mann, der 2019 wegen eines spektakulären Überfalls Schlagzeilen machte, ist in Haft. Foto: dpa/Marijan Murat

Der Fall hat vor drei Jahren viel Aufsehen in der Region erregt: In Kirchberg an der Murr war ein 57-jähriger Mann überfallen worden, der Geld von mehreren Bäckereifilialen bei sich hatte. Ein Räuber hatte einen Baum quer über die Straße gelegt, dem Mann, als er ausstieg, von hinten auf den Kopf geschlagen und ihm mit dem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.