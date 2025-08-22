1 Polizei und Feuerwehr im Umfeld eines Tatortes in Völklingen im Einsatz. Foto: Patrick von Frankenberg/dpa

Ein Polizeibeamter stirbt im Saarland im Einsatz nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle. Jetzt nennt die Polizei erste Details zum mutmaßlichen Schützen.











Der mutmaßliche Schütze, der einen Polizisten im Saarland getötet haben soll, ist laut Polizei 18 Jahre alt. Der Tatverdächtige stammt einem Sprecher zufolge aus dem Regionalverband Saarbrücken. Er habe die deutsche und die türkische Staatsangehörigkeit. Weitere Angaben zur Identität und zum Motiv des Täters machte die Polizei am Morgen zunächst nicht.