Überfall in Stuttgarter Innenstadt: Kioskbetreiber mit Messer bedroht – doch die Kasse lässt sich nicht öffnen

Kioskbetreiber mit Messer bedroht – doch die Kasse lässt sich nicht öffnen

1 Der Täter flüchtete. Nun sucht die Polizei Zeugen. (Symbolbild). Foto: imago/Agentur 54 Grad

Ein Unbekannter bedroht einen Kioskbetreiber in der Rotebühlstraße mit einem Messer und fordert Geld. Doch die Kasse lässt sich nicht öffnen.











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Ein Unbekannter hat am Mittwochmittag versucht, einen Kiosk in der Stuttgarter Innenstadt auszurauben. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Täter gegen 15.15 Uhr den Kiosk in der Rotebühlstraße, bedrohte den 61-Jährigen Betreiber mit einem Messer und forderte Geld aus der Kasse. Nachdem sich die Kasse nach Angaben der Polizei nicht öffnen ließ, ergriff der Täter ohne Beute die Flucht.