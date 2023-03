1 Die Polizei bittet um Hinweise zu der Tat. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

In Stuttgart-Zuffenhausen bestehlen drei Männer am Freitag einen 35-Jährigen auf der Kundentoilette eines Lebensmittelmarktes. Die Polizei sucht nach Zeugen.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Drei Männer haben am Freitagnachmittag einen 35 Jahre alten Mann in einem Lebensmittelmarkt an der Stammheimer Straße in Stuttgart-Zuffenhausen ausgeraubt. Wie die Polizei berichtet, hielt sich der 35-Jährige gegen 16 Uhr in der Kundentoilette des Lebensmittelmarktes auf, als drei Männer hinzukamen. Zwei Täter hielten den 35 Jahre alten Mann fest, während ein dritter Täter ihn nach Wertgegenständen durchsuchte.

Die Täter stahlen das Mobiltelefon und den Geldbeutel des Mannes, in dem sich etwa 350 Euro Bargeld befand. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.