Zwei junge Männer sitzen am Dienstagabend in Stuttgart auf einer Parkbank. Plötzlich werden sie von einem 32-Jährigen mit einem Messer bedroht – es geht um Bier.















Die Polizei hat am Dienstagabend in Stuttgart-Mitte einen 32-Jährige festgenommen, der zuvor zwei junge Männer mit einem Messer bedroht haben soll – wegen Bier.

Laut Pressemitteilung saßen die 21- und 22-jährigen Männer gegen 21 Uhr im Bereich des Robert-Bosch-Platzes auf einer Parkbank, als sich der 32-Jährige näherte und die beiden um eine Flasche Bier bat. Die jungen Männer kamen der Bitte nach und übergaben dem Tatverdächtigen ein Bier – doch damit gab sich der 32-Jährige plötzlich nicht zufrieden, er forderte mehr.

Als die Männer dies ablehnten, soll der 32-Jährige ein Messer gezogen haben. In der Folge nahm er eine weitere Flasche und flüchtete. Polizisten nahmen den Mann jedoch kurze Zeit später an der Ecke Breitscheid/- Seidenstraße fest. Der Mann wurde daraufhin einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.